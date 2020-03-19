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No Small Matter Filmi

No Small Matter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. No Small Matter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:57
No Small Matter Filmi
Belgesel yapımın yönetmenliğini Danny Alpert, Greg Jacobs ve Jon Siskel üstlenirken senaryoda ise Greg Jacobs'un imzası var.


Yönetmen : Daniel Alpert, Greg Jacobs, Jon Siskel
Senaryo: Greg Jacobs
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: No Small Matter
Yapımcı Firma: The Kindling Group
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: The Kindling Group
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Greg Jacobs, Yönetmen, Sinema

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