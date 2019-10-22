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Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları çalımladığı görüntülerle gündem oldu.

22.10.2019 17:46

Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson, futbolda babası gibi yetenekli olduğunu kanıtladı. Noah, Galatasaray ile oynanan maçta attığı çalımlarla sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Beşiktaşlı taraftarların paylaştığı video sonrası Noah, Twitter'da trend topic oldu.

"BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMESİNİ İSTERİM"

Atiba da Noah ile ilgili, "Noah da eşim de Türkiye'de çok rahatlar. Onları başka bir yere götürmek istediğimde, bu kararı verdiğimde onları ikna etmek konusunda bayağı güçlük yaşayacağım. Ama burada kalırsak Noah'ın bir gün Beşiktaş forması giyen bir futbolcu olmasını isterim" demişti.

Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi

Galatasaray, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (4)
VATANDAŞ:reis yavaşş ya ciğerleri söküldü
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DÜ:dümdüz yürüyor diğer çocuklar birbirlerine dolaşıyor.
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:koçum benim be. .
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SEMT-İ SAKARYA:HANİ GÖRÜNTÜLER NEREDEEE???? YANİ Bİ FALCAO KADAR BAŞARILI OLUR BENCE YANİ AMA GÖRÜNTÜ GÖREMEDİM BEN
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