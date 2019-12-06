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Nobel akademi üyesi, Slobodan Miloseviç hayranı yazara ödül verilecek olmasını boykot etti

İsveç Nobel Akademisi üyesi, Nobel Edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilecek olması nedeniyle bu yıl ki ödülleri boykot edeceğini açıkladı. Gerekçe; Handke'nin Sırbistan'ın savaş suçları işlemiş olan eski lideri Slobodan Miloseviç'e açık şekilde verdiği destek

06.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:58Nobel akademi üyesi, Slobodan Miloseviç hayranı yazara ödül verilecek olmasını boykot etti
Nobel ödüllerini dağıtan Akademisi'nin 18 üyesinden biri olan Peter Englund Cuma günü yaptığı açıklama ile edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilecek olması nedeniyle bu yılki Nobel ödüllerin boykot edeceğini açıkladı. Gerekçe; Handke'nin Sırbistan'ın savaş suçları işlemiş olan eski lideri Slobodan Miloseviç'e açık şekilde verdiği destek.

Nobel Akademisi ödül için Handke tercihi nedeniyle hali hazırda eleştirilere maruz kaldı. Miloseviç 90'lı yıllardaki Balkan savaşlarında oynadığı rol nedeniyle Birleşmiş Milletler Savaş Suçları mahkemesinde yargılanmayı beklerken 2006 yılında ölmüştü. Handke de Miloseviç'in cenazesinde konuşma yapmış ve ona olan hayranlığını dile getirmişti.
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Peter Handke, Edebiyat, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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