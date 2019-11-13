Nobel Barış Ödüllü ICAN raporu: "ABD üniversiteleri nükleer silahların yayılmasında suç ortağı"

Nobel Barış Ödülü'nü 2017'de kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), ABD üniversitelerinin ülkedeki nükleer silahların geliştirilmesi için dakikada yaklaşık 100 bin dolar harcayarak, yeni nükleer silahlanma yarışının suç ortakları olduğunu bildirdi.

"Kitle İmha Okulları: ABD Nükleer Silah Kompleksi'ndeki Amerikan Üniversiteleri" başlığıyla yayımlanan Cenevre merkezli kuruluşun raporunda, ABD üniversitelerine yönelik suçlamalar dikkati çekti.

80 sayfadan oluşan rapor, nükleer tesislerin desteklenmesi amacıyla ABD'deki 50 üniversitenin nasıl fonlandığını, araştırma için tesislere erişim izni verildiğini ve öğrencilere özel kariyer fırsatlarının sağlandığını belgeleriyle ortaya koyuyor.

ABD'nin son yıllarda özellikle nükleer silahların imhasına yönelik anlaşmalardan çekilmesine yönelik araştırma sonuçlarının da yer aldığı raporda, Kaliforniya Üniversitesi, Teksas A&M Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, New Mexico Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi pek çok üniversite mercek altına alındı.

Raporda, bu üniversitelerin yeni nükleer silahlanma yarışının suç ortağı olduğunun altı çizilerek, söz konusu silahların güncellenmesi için ABD halkının vergilerinden dakikada yaklaşık 100 bin dolar harcadıklarına işaret edildi.

Ayrıca bu üniversitelerin ABD Başkanı Trump'ın "nükleer silahların yayılması politikalarının" kilit destekçisi olduğu ifade edildi.

"Üniversiteler nükleer silahların imhası için çalışmalı"

Norveç Nobel Komitesi tarafından 2 yıl önce Barış Ödülü'ne layık görülen kuruluşun Direktörü Beatrice Fihn rapora ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD'nin nükleer silahlarını büyük ölçüde gizlice geliştirmeye yardım eden düzinelerce üniversite, derhal rotayı tersine çevirmek zorunda ve (nükleer silahların) ortadan kaldırılması için çalışması gerekiyor. Şehirler, eyaletler ve ABD genelindeki Kongre üyeleri, (Trump'ı) Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na katılmaya çağırıyor. Üniversitelerin de onlara katılmasının zamanı geldi."

Raporda, halen, ülkedeki üniversitelerin nükleer silah gelişimini desteklemek için araştırma fonlarında milyonlarca dolar, bazı durumlarda da milyarlarca dolar destek aldığı kaydedildi.

Üniversitelerin nükleer silah laboratuvarlarını doğrudan yönettiği, bu laboratuvarlarla ve ilgili üretim sahalarıyla kurumsal anlaşmalar yaptığı, araştırma ortaklıkları yürüttüğü ve bu tesisler için hedeflenen iş gücü gelişimi sağladığına yönelik bilgiler de rapor da yer aldı.

Kaynak: AA