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Nobel barış ödülü sahibi suu kyi, soykırım davasında myanmar lehinde ifade verdi

Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, soykırım davasında Myanmar lehinde ifade verdiİskender GÜNGÖR, (DHA) ?

11.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:08
Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, soykırım davasında lehinde ifade verdi
İskender GÜNGÖR, (DHA) ? Hollanda'nın başkenti Lahey'de Myanmar ordusunun Müslümanlara soykırım yapıtı gerekçesiyle açılan davada Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları savunucusu Aung San Suu Kyi, Myanmar lehinde tanıklık yaptı.
Gambiya devleti tarafından Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara, Myanmar ordusu tarafından soykırım yapıldığı gerekçesiyle Lahey'deki Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Davada bugün Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları savunucusu Aung San Suu Kyi, Myanmar'ı savunarak 'Gambiya, Arakan eyaletindeki gerçek durumun eksik ve yanıltıcı bir resmini ortaya koydu. Yanlış yapmakla suçlanan askerleri ve memurları aktif olarak araştıran, soruşturan ve cezalandıran bir devletin soykırım niyeti olabilir mi' dedi. Suu Kyi'nin temsilcileri daha önce yaptıkları açıklamada Myanmar devletini ve milli çıkarları savunacağını belirtmişlerdi.
Aung San Suu Kyi, 1990 yılında Myanmar askeri diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl ve şiddetsiz mücadeleyle birçok düşünce özgürlüğü ödülü almış ve 1991 Yılında Nobel Barış Ödülü kazanmıştı. 1990 genel seçimlerin sonucunda ülkenin başbakanı olmaya hak kazanmış ama Myanmar askeri cuntası tarafından gözaltında tutulduğu için göreve gelememişti 15 yıl boyunca ev hapsinde tutularak 2010 yılında serbest kalmış; bu süre içinde gösterdiği sessiz direniş ile dünyanın pek çok yerinde filmlere ve kitaplara konu olmuştu. Aung San Suu Kyi, ünlü U2 grubu adına 'Walk On' adlı şarkı bestelemişti.
Nobel barış ödülü sahibi suu kyi, soykırım davasında myanmar lehinde ifade verdi

Myanmar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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