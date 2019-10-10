Akademi, üyelerinden birinin eşi hakkındaki cinsel taciz iddialarının yarattığı tartışmalar nedeniyle 2018'de Nobel Edebiyat Ödülü vermemişti. İsveç Akademisi bu yıl 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olarak Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'u açıkladı. İsveç Akademisi, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibinin ise Avusturyalı yazar Peter Handke'ye olduğunu açıkladı. Peki Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Olga Tokarczuk kimdir? lga Tokarczuk biyografi?

OLGA TOKARCZUK KİMDİR?

2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk, Polonya edebiyatının son yıllardaki en önde gelen yazarlarındandır. Olga Tokarczuk 29 Ocak 1962'de Sulechov'da Polonya'da doğdu.

Man Booker 2018 sahibi olan Olga Tokarczuk bu yıl yapılan açıklamayla 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi oldu. Olga Tokarczuk 2018 yılının edebiyat dünyasının en prestijli iki ödülünü birden kazanmış oldu.

Varşova Üniversitesi'nde psikolog olarak çalıştı. Ardından edebiyat kariyerine başladı. Yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı.

Türkçe'ye çevrilmiş kitapları bulunuyor: "Gündüzün Evi Gecenin Evi " , "Koşucular" , "Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun"

Öykülerinden oluşan "Dom Dzienny Dom Nocny" Türkçeye "Gecenin Evi Gündüzün Evi" olarak çevrildi.

Olga Tokarczuk, Man Booker 2018 ödülünü "Flights" adlı kitabıyla kazandı.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Edebiyat ödülleri her yıl Alfred Nobel'in sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara verilmektedir. İsveç Akademisi her yıl bu ödüle layık kişileri seçmektedir.

Alfred Nobel'in bu sözü aslında başta birçok tartışmaya neden olmuştur. İsveç dilinde 'idealisk' kelimesi 'idealistik' ve 'ideal' olarak çevrilmektedir. Bu da Lev Tolstoy ve Henrik İbsen gibi dünyaca tanınmış yazarların başlarda yazdıkları yeterince idealistik bulunmadığından ötürü bu ödülü alamamalarına yol açmıştır.

İlk olarak 1901 yılında verilmiştir.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadınlar: Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, SigridUndset, Pearl S. Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine Gordimer, Toni Morrison, Wislawa Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro, Svetlana Aleksiyeviç

Nobel Edebiyat Ödülünü en genç yaşta alan yazar Rudyard Kipling. İngiliz sömürgeciliğinden yana tutumuyla tanınan romancı, şair ve öykü yazarı Kipling, 1907 yılında Nobel'i aldığında 42 yaşındaydı.

Nobel Edebiyat Ödülünü en yaşlı alan yazar Doris Lessing. 2007 yılında Nobel'i aldığında 88 yaşındaydı.

En uzun yaşamış Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, İngiliz mantıkçı ve düşünür Bertrand Russell. 1945'te Batı Felsefesi Tarihi'ni yayımlayan, 1950 yılında ödüle değer bulunan Russell 1970'te öldüğünde 97 yaşında idi.

En genç ölen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Fransız düşünür, romancı, deneme ve oyun yazarı Albert Camus'tur.