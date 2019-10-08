Haberler » Dünya » Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor

Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor

İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901'den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 7 Ekim'de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.

08.10.2019 13:06Nobel Fizik Ödülü sahibini buluyor
İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901'den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. 7 Ekim'de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.

Ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişilere veya kuruluşlara tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış alanlarındaki olağanüstü başarılarından dolayı veriliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:36 Türkiye'nin Suriye'de olası askeri harekatı bölgedeki terör gruplarının durumunu nasıl etkiler?
18:21 Brüksel'de "hayvanların kafeste tutulmasına hayır" protestosu
18:18 Suriye sınırında hazırlık - PYD Sözcüsü Salih Müslim: ABD askerleriyle SDG birlikte çalışmaya devam...
18:16 Moulin Rouge 130. yılında sokağa taştı: Kankan dansıyla yıl dönümü kutlandı
18:06 Almanya AB'ye yeni bir göçmen akınından endişeli: "2015'teki kriz yeniden yaşanmamalı"
18:06 Moulin Rouge 130. yılında sokağa taştı: Kankan dansıyla yıl dönümü kutlandı
17:57 Nacho sanchez amor, ap'nin türkiye raportörü oldu