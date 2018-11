Nobel İlaç 'En İyi Yönetilen Şirketler' Ödülünü Aldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:34



Nobel İlaç, Deloitte Private tarafından 25 yıldır yurt dışında uygulanan ve bu sene Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen 'en iyi yönetilen şirketler' arasında yer aldı.Nobel İlaç, Deloitte Private tarafından 25 yıldır yurt dışında uygulanan ve bu sene Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği 'Best Managed Companies' (en iyi yönetilen şirketler) ödülünü alan 11 Türk şirketinden birisi oldu. Nobel, bu ödüle layık görülen tek ilaç şirketi olduğu kaydedildi. Yapılan bilgilendirmede; uluslararası iş dünyasının önemli ödüllerinden olan 'en iyi yönetilen şirketler' ödülü, şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel alıyor.Strateji, yetkinlik, adanmışlık ve finansal performans kriterlerinin ele alındığı en iyi uygulamalar; aralarında Ali Koç, Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Umran İnan ve Ümit Boyner gibi iş ve akademi dünyasının kıymetli temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Nobel, bu ödüle layık görülen tek ilaç şirketi olduğu belirtilirken; düzenlenen törene Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, Genel Müdür Hakan Şahin, Farma Ticari Grup Direktörü Karin Soydan ve Strateji Direktörü Esra Özarpacı katıldı.Delloite Turkey CEO'su Humphry Hatton tarafından takdim edilen Best Managed Companies ödülünü Nobel İlaç adına Genel Müdür Hakan Şahin kabul etti.Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Şirketimiz, yüzde yüz yerli sermayeli Türk şirketi olarak uluslararası pazarlarda Türk markasını geniş bir coğrafyada temsil ediyor. Moğolistan'dan Adriyatik kıyısına kadar 10 milyon kilometrekarede şirketlerimiz ve temsilciliklerimizle, markalarımızı tanıtıyoruz. Batı Avrupa'da Almanya merkezli ruhsatlandırma yapıp Avrupa'nın en önemli ilaç pazarlarına bitmiş ürün ihracatı yapıyoruz. Son dönemdeki performansımız 'bilimsel temelli ve global hedefli şirket' odağına yerleştirmek mümkün. Nobel, yıllık dört milyar dolar cari açığı bulunan eczacılık ürünleri sektöründe dış ticaret açığı olmayan tek yerli ilaç firması. Türkiye ilaç sektöründe ciddi bir dış ticaret açığı verirken biz hammadde ve ürün ithalatımızın iki katı kadar ihracat yapıyoruz. Bu başarıyı, 2000'li yılların başında oluşturulan 'dışa açılma stratejisi'ne borçluyuz. İlk olarak Özbekistan ve Kazakistan'da yatırıma başlayan, bugün iki ülkede iki fabrikaya, yüzlerce ürüne sahip firmamızın yeni yatırımları da var. 50'şer milyon kutu yıllık üretim kapasitesine sahip bu fabrikalardan çevre ülkelere de ihracat yapılıyor. Şirketimiz sadece yurtdışı değil, yurtiçinde de sürdürülebilir başarı peşinde. Ürünleriyle yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Uluslararası standartlara göre üretilen ürünleriyle yurtiçi ve yurtdışında kişisel ve mesleki donanımlı, yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla da büyük bir aile. İnovasyon kültürü, firmamızın kurumsal kültürünün değişmez parçasını oluşturuyor. 'Sağlık için her şeye değer inancı ile yaşam kalitesini yükseltme misyonu ve insan sağlığı için dünyanın her köşesinde güvenilir ve erişilebilir ürünler sunma' vizyonu ile çalışıyoruz. Bu amaca uygun her türlü faaliyeti geliştirerek sürdürmek kararındayız" ifadeleriniz kullandı. - İSTANBUL