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Nobel'in Handke'ye verilmesi Hakkari'de kınandı

Hakkari'de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Nobel Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

12.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:34Nobel'in Handke'ye verilmesi Hakkari'de kınandı
'de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Nobel Ödülü'nün soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.
Er, federasyon binasında yaptığı basın toplantısında, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığıyla tanınan Handke'ye ödülün verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Binlerce Müslümanın katledilmesi olayını inkar eden Handke'ye ödülün verilmemesi gerektiğini ifade eden Er, Müslümanların ölümünü inkar eden birinin ödüllendirilmesinin bu katliamlara ortak olmak anlamına geldiğini kaydetti.
Basın toplantısına Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya ve dernek ile federasyon üyeleri de katıldı.

Srebrenitsa, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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