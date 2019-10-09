Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pilleri geliştirme alanındaki çalışmaları için üç bilim insanına, John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.
96 yaşındaki Prof. Goodenough, Nobel Ödülü'ne layık görülen en yaşlı bilim insanı oldu. Ödülü alan uzmanla 9 milyon İsveç Kronu (5.2 milyon TL) para ödülünü de paylaşacak.
Daha önceki Nobel Kimya Ödülleri
2018 - Enzim alanındaki keşifleriyle Frances Arnold, George P Smith ve Gregory
2017 - Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson biyolojik molekül görüntülemelerini geliştirmeleriyle
2016 - Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart ve Bernard Feringa moleküler ölçekte makineler yapmalaryıla
2015 - Tomas Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar DNA tamiri alanındaki araştırmalarıyla .
2014 - Eric Betzig, Stefan Hell ve William Moerner optik mikroskopların çözünürlüklerini geliştirmeleriyle
2013 - Michael Levitt, Martin Karplus ve Arieh Warshel kimyasal süreçlerin bilgisayar simülasyonlarıyla