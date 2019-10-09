Haberler » Dünya » Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu
BBC

Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pilleri geliştirme alanındaki çalışmaları için üç bilim insanına, John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.

09.10.2019 13:18Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pilleri geliştirme alanındaki çalışmaları için üç bilim insanına, John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.

96 yaşındaki Prof. Goodenough, Nobel Ödülü'ne layık görülen en yaşlı bilim insanı oldu. Ödülü alan uzmanla 9 milyon İsveç Kronu (5.2 milyon TL) para ödülünü de paylaşacak.

Daha önceki Nobel Kimya Ödülleri

2018 - Enzim alanındaki keşifleriyle Frances Arnold, George P Smith ve Gregory

2017 - Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson biyolojik molekül görüntülemelerini geliştirmeleriyle

2016 - Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart ve Bernard Feringa moleküler ölçekte makineler yapmalaryıla

2015 - Tomas Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar DNA tamiri alanındaki araştırmalarıyla .

2014 - Eric Betzig, Stefan Hell ve William Moerner optik mikroskopların çözünürlüklerini geliştirmeleriyle

2013 - Michael Levitt, Martin Karplus ve Arieh Warshel kimyasal süreçlerin bilgisayar simülasyonlarıyla


Nobel Ödülleri, Akira, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
14:51 Putin alkole savaş açtı, Rusya'da alkollü içki tüketimi yarı yarıya azaldı
14:51 ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası
14:43 Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde
14:42 Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı
14:37 Rusya'dan ABD'ye "tehlikeli oyun" suçlaması
14:37 AB Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan kaygılı
14:37 Hessen'da kamyonla araçlara çarpan zanlı tutuklandı
9.10.2019 14:55:20