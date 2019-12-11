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Nobel Ödül Töreni tartışmaların gölgesinde gerçekleşti

İsveç'in başkenti Stockholm'de Nobel sahipleri ödüllerini alırken törenin gerçekleştiği salonun dışında, Bosna'daki soykırımı reddeden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül alması protesto edildi.

11.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:17Nobel Ödül Töreni tartışmaların gölgesinde gerçekleşti
'in başkenti 'de Nobel sahipleri ödüllerini alırken törenin gerçekleştiği salonun dışında, Bosna'daki soykırımı reddeden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül alması protesto edildi.

Nobel ödülleri dün akşam İsveç'in başkenti Stockholm'deki Konser Evi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, Bosna Hersek'teki soykırımı reddeden ve tutumundan vazgeçmeyen Avusturyalı yazar Peter Handke'nin yanı sıra birçok isim ödüllerini aldı. Törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve dallarındaki Nobel ödülleri İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

Fizik ödülünü James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz, kimya ödülünü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino, fizyoloji/tıp ödülünü William G. Kaelin Jr, Gregg L. Semenza ve Peter J. Ratcliffe, ekonomi ödülünü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer aldı.

Geçtiğimiz yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde yaşanan taciz skandalı nedeniyle 2018 yılında gerçekleşmeyen tören bu yıl da protestoların gölgesinde geçti. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a, 2019 ödülü ise Handke'ye verildi. Bosna Hersek'te Sırpların yaptığı soykırımı reddeden Handke'nin ödül almasını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Stockholm Konser Evi önünde toplandı. Ellerine aldıkları dövizlerle ödül törenini protesto eden Bosnalılar ve insan hakları savunucuları sloganlar attı. Polisin müdahale etmediği grup tören sonuna kadar kapıda protesto gösterisi gerçekleştirdi. - STOCKHOLM

Saraybosna, Stockholm, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

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