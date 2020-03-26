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Nobel Ödüllü Barry Marshall'dan geleceğin dâhileri için esaslı bir kılavuz!

Hemen herkesin, hayatının merkezine bilimi aldığı günlerden geçiyoruz. Yine bilimin gücüyle üstesinden geleceğimiz bu süreç, belki de çoğu çocuğa bir ilham kaynağı olma görevi de üstlenecek ve onlarca yıl sonra onları alanında uzman birer biliminsanı haline getirecek.

26.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:25
Nobel Ödüllü Barry Marshall'dan geleceğin dâhileri için esaslı bir kılavuz!

Bu yolu seçecek küçük dâhiler için hazırlanmış müthiş bir kılavuz olduğu bilgisini de paylaşmalı o halde… Karşınızda Nobel Ödüllü hekim Barry Marshall ve yazar&editör Lorna Hendry'nin kaleme aldığı yol gösterici: NOBEL ÖDÜLÜ NASIL KAZANILIR?

"Zamanda seyahatin nasıl bir şey olduğunu hissetmek için, otuz dakikalık bir öğlen uykusuna yatın. Eğer derin bir uykuya dalarsanız, zamanın geçişini hissedemezsiniz.

Yani 30 dakika sonra uyandığınızda, evrenin geri kalanı yarım saat ileri gitmişken, size aradan sadece bir an geçmiş gibi gelir. Otuz dakikalık bir gelecek de olsa geleceğe seyahat etmiş gibisinizdir!"

–Barry Marshall

Genç bilim meraklıları, zamanda yolculuk edip dünyayı gezerek ödüllü

biliminsanlarıyla tanışmaya hazır mısınız?

On yaşındaki Mary kendini bildiğinden beri Nobel Ödülü kazanmak istiyor. Evinde kendine özgü deneyler yapmaya bayılıyor. Gerçek bilim insanlarının nasıl insanlar olduğunu da çok merak ediyor.

Mary bir gün yanlışlıkla, Nobel Ödülü kazananların gizli toplantısına giriyor. Orada bulunan Dr. Barry Marshall, Mary'ye bunu kimseye söylememesini tembihleyerek onu hem zamanda hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yolculuğa çıkarıyor ve birçok önemli, göz kamaştırıcı buluşa imza atan bilim insanlarıyla tanıştırıyor. Albert Einstein'la uzay ve zaman, Marie Curie'yle radyasyon, Alexander Fleming'le penisilin ve Aziz Sancar'la fotoliyaz hakkında konuşuyorlar.

Nobel Ödüllü yazar Barry Williams, bilimi ustalarıyla öğretirken, kendi evinizde yapabileceğiniz eğlenceli deneyler de sunuyor!

"Marshall ve Hendry sürükleyici bir öykü anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bilgilendirici bir altyapı ile ilginç deneyler de sunuyor… Geleceğin bilim insanlarına şiddetle tavsiye olunur."

-Books+Publishing

BARRY MARSHALL, mide ülserlerinin bakteri kaynaklı olabileceğini ve bu ülserlerin antibiyotikle tedavi edilebileceğini keşfetmeleri dolayısıyla Robin Warren'la birlikte 2005 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Teorilerini kanıtlamak için kendi üzerinde deneyler yaptı.

LORNA HENDRY, yazarlık, editörlük, grafik tasarımcılık ve öğretmenlik yapıyor ancak bunlardan çok önce, üniversitede temel bilimler okudu. Bilimi eğlenceli ve kolay anlaşılır hale getirmeye bayılıyor. Lorna, soyu tehlikede olan hayvanlardan genetiğe kadar geniş bir yelpazede kitaplar yazdı. Kendisinin henüz Nobel Ödülü bulunmuyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Nobel Ödülleri, Marshall, Genç, Güncel

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