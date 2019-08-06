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Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti

Nobel ödüllü ve dünyaca ünlü yazar Toni Morrison, hayatını kaybetti.

06.08.2019 17:14 Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
Nobel ödüllü ve dünyaca ünlü yazar Toni Morrison, hayatını kaybetti.

Nobel ödüllü yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ABD, Ohio doğumlu Morrison, 1988 yılında Pulitzer kurgu ödülü kazanan, eleştirmenlerin beğenisini toplayan ve en çok satan romanı 'Beloved' ile tanınıyordu. Diğer unutulmaz ve etkili romanları arasında Jazz (1992) ve Paradise (1997) oldu. Sonuncu romanını yayınlandıktan hemen sonra, Morrison, edebiyat dalında Nobel Ödülü'ne layık görülen ilk siyahi kadın oldu. Nobel Ödülü'ne kadar 6 roman yazan Morrison, ölümüne kadar 5 roman daha yazdı.

'God Help the Child' isimli son romanı 2015'te yayımlanan Morrison, 2010'da oğlunun ölümü de dahil olmak üzere en zor zamanlarında yazarlık yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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