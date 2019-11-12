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Nöbet dönüşü kaza yapan hemşire hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22Nöbet dönüşü kaza yapan hemşire hayatını kaybetti
'da meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.
Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkisinde, Özlem Yıldız Süzer'in (40) kullandığı 07 D 9532 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Süzer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Süzer'in, Bucak Devlet Hastanesinde hemşire olduğu, gece nöbetinin ardından otomobiliyle Antalya'ya dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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