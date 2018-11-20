Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker memleketine uğurlandı
AFYONKARAHİSAR'da askerlik görevini yaptığı Orduevi'ndeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Çınar
'ın (20) cenazesi askeri törenle memleketi İzmir
'in Ödemiş
ilçesine uğurlandı. Afyonkarahisar
merkezindeki Orduevi'nde vatani görevini yapan er Mustafa Çınar'ın nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden dün saat 18.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede Mustafa Çınar'ı başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mustafa Çınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
, Mustafa Çınar'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa Çınar'ın cenazesinin memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine uğurlanması dolayısıyla bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde askeri tören yapıldı. Törene Afyonkarahisar Merkez
Komutanı Topçu Kıdemli Albay Fatih Sağdıç
, Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan da katıldı.
Mustafa Çınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan duanın ardından askerlerin omuzlarında Afyonkarahisar Belediyesi cenaze aracına konuldu. Mustafa Çınar'ın cenazesi İzmir'e doğru yola çıkarken, askerler de selam vererek uğurladı.
İzmir,Mustafa Çınar