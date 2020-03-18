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Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı

Antalya Muratpaşa'da nöbetçi olan eczane koronavirüse karşı önlem almak için kasa ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırıp para ve ilaç alışverişini sağlamak için küçük pencereler açarak hizmet verdi.

18.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34

Antalya'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'de 98 kişide görülen ve bir hastanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı önlemler her geçen gün artıyor.

KENDİLERİNİ MÜŞTERİLERDEN ŞEFFAF BRANDAYLA AYIRDILAR

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi. İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

"UMARIM DİĞER YERLERE ÖRNEK OLUR"

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Muratpaşa, Güncel

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