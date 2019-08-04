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"Nöbetçi noter" 200 bin barajını geçti

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışmasıyla, hafta sonları devam eden "nöbetçi noterlik" uygulaması kapsamında 200 bin barajına ulaşıldı.

04.08.2019 11:29
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışmasıyla, hafta sonları devam eden "nöbetçi noterlik" uygulaması kapsamında 200 bin barajına ulaşıldı.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından 6 Nisan 2019 tarihinde geçilen "nöbetçi noter" uygulamasında çok kısa sürede 200 bin barajına ulaşıldı. Cumartesi ve Pazar günleri 81 ilde belirlenen noterler, nöbet hizmeti kapsamında toplam işlem sayısının Temmuz ayı sonu itibariyle 191 bin 658'e ulaşmasıyla 200 bin barajına çok kısa sürede ulaşmış oldu.

Araç satış işlemi sayısı 140 bine yaklaştı

Uygulama kapsamında yapılan toplam ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı 135 bin 726'ya yükseldi. Araç satış işlemlerini, vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi noterlik işlemleri takip etti. Nöbetçi olarak belirlenen noterler, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 16.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler ile diğer il ve ilçelerde görevlendirilen noterler belirlenen saatlerde nöbet tutuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğine ait https://portal.tnb.org.tr internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Plaka değişiklikleri de aynı gün gerçekleştirilebiliyor

Nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında araç plakası değişiklikleri de hafta sonu yapılabiliyor. Türkiye Şoförler Odası "nöbetçi noterlik" uygulaması başladıktan sonra vatandaşların işlerinin aksamaması için plaka değişikliklerinin hafta sonu yapılmasının önünü açmasından bu yana hafta sonları 16 bin 531 plaka değişimi gerçekleştirildi. - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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