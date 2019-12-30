Haberler » Güncel » Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı - Haber

Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması kapsamında 6 Nisan'dan bugüne kadar 598 bin 872 işlem yapıldı.

30.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:10 Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı
Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması kapsamında 6 Nisan'dan bugüne kadar 598 bin 872 işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, noterlik hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla hafta sonları noterlerin 10.00-16.00 saatleri arasında çalışmasına yönelik uygulama başlatıldı.
Uygulamanın başladığı 6 Nisan'dan 30 Aralık'a kadar 598 bin 872 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde 381 bin 722 ikinci el araç satışı ve 81 bin 643 vekaletname işlemi yapıldı.
Nöbetçi noterliklerde özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi, vatandaşların noterlik ücretleri ile harç ve giderlerinin kredi veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının da 1 Şubat 2020 itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
Ayrıca nöbetçi noterliklerde hafta içinde olduğu gibi ilk tescil işlemi, araç satış harici sözleşmeler, ihtarname, azilname, protesto, mirasçılık, defter ve belge onayı işlemleri de yapılıyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Haber
20:34   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
20:34   Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Haber
20:33   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
20:33   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
30.12.2019 20:46:01