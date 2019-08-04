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Nöbetçi noterlerde hafta sonu işlem sayısı 200 bine yaklaştı

ADALET Bakanlığı'nca cumartesi ve pazar günleri hizmet veren nöbetçi noterlerin nisan ayından bu yana 191 bin 658 işlem gerçekleştirdiği açıklandı.

04.08.2019 11:56 Nöbetçi noterlerde hafta sonu işlem sayısı 200 bine yaklaştı
ADALET Bakanlığı'nca cumartesi ve pazar günleri hizmet veren nöbetçi noterlerin nisan ayından bu yana 191 bin 658 işlem gerçekleştirdiği açıklandı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da başlayan nöbetçi noterlik uygulamasında toplam işlem sayısı, temmuz ayı sonu itibarıyla 191 bin 658'e ulaştı. 81 ilde belirlenen nöbetçi noterler, en çok araç alım- satım işlemleri gerçekleştirdi. Nöbetçi noter uygulaması kapsamında, toplam ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı, 135 bin 726 olarak kaydedildi. Araç alım- satım işlemlerini ise vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi noterlik hizmetler takip etti.
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 16 BİN 531 OLDU
Cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterlerin listesine, Türkiye Noterler Birliği'nin 'https://portal.tnb.org.tr' internet sitesinden ulaşılabiliniyor. Nöbetçi noterler sayesinde araç plakası değişiklikleri hafta sonu da yapılabiliyor.
Türkiye Şoförler Odası, nöbetçi noterlik uygulaması başladıktan sonra işlerin aksamaması için plaka değişikliklerinin hafta sonu yapılmasının önünü açmıştı. Bu kapsamda hafta sonları, 16 bin 531 plaka değişimi gerçekleştirildi.



Adalet Bakanlığı, Güncel

Kaynak: DHA

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