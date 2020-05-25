Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı

Malatya'da 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, bayramda da kutsal görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı.

Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
25.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:02
Malatya'da 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, bayramda da kutsal görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı. Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur'un nöbet tutan bir askeri ailesi ile görüntülü görüştürmesi ise hem duygulandırdı hem de gururlanırdı.

Türkiye'nin sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Ramazan Bayramı'nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor. Her ne kadar ailelerinden uzak olsalar da bir aile sıcaklığında karargahta geçen bayram gününde askerler boş zamanlarında, televizyon izliyor, kitap okuyor, masa tenisi ve satranç oynuyor.

Yurt içinde terörle mücadele ve Suriye sınırının terör örgütlerinden arındırılması görevinde Hava Kuvvetleri olarak önemli operasyonlara imza atan Kahramanların üssü olarak bilinen 7. Ana Jet Üssü'nde destek hizmetlerinde bulunan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

Her ne kadar yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğunu da yaşasalar, karargahta silah arkadaşları ile birlikte vatan korumasında görev almanın gururunu duyuyorlar. Ramazan Bayramı'nda Mehmetçikleri yalnız bırakmayan Üs Komutanı Hava Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin Kanbur, askerlerle bayramlaştı.

Üs Komutanı Kanbur, nizamiye nöbetinde olan bir askere de bayram sürprizi yaptı. Nöbette olan Kastamonulu Batuhan İşçi'ye ailesi ile görüşüp görüşmediğini soran Kanbur, görevde olduğu için ailesini arayamayan askeri görüntülü olarak anne ve babası ile görüştürdü. Çocuklarıyla görüşen ailenin mutlulukları gözyaşlarına yansırken, Üs Komutanı Albay Kanbur, "Oğlunuz Batuhan bugün vatan için nöbette. Bir sürpriz yapalım dedik" ifadelerine yer verdi.

Ailesinin bayramını telefonda kutlayan havacı er Batuhan İşçi ise "Çok özledim sizleri. Hiç merak etmeyin, ben burada çok iyiyim. Burası kahramanlar üssü, ben burada bu şanlı üniformayı giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Sizde orada mutlu olun ve bizimle gurur duyun" dedi.

Duygulu anların yaşandığı görüşme sonrası, Üs Komutanı Kanbur ve diğer rütbeli askerler de nöbetteki askerlerin bayramlarını kutladı.

Bayram da ailelerinde uzakta geçirseler de bayramın heyecanını karargahta yaşayan Mehmetçikler, bayramlaşma töreni sonrası silah arkadaşları ile zaman geçirdi. Bu yıl hizmete gören ve Mehmetçiklerin rahatları için her ayrıntının düşünüldüğü koğuşlarının da bulunduğu hizmet bölüğünde boş zamanlarında çeşitli aktiviteler yapıyorlar.

Burada televizyon izlemenin yanı sıra, satranç, masa tenisi gibi aktivitelerle zaman geçiren askerlerin zengin kitaplığından da faydalanabiliyorlar. Bu bayramda ailelerinden uzakta olmanın az da olsa burukluğunu yaşadıklarını söyleyen Mehmetçikler, ancak karargahta komutanlarının kendileri ile yakından ilgilendiğini ve ev ortamını aratmayan bir sıcaklıkta bu bayramı geçirdiklerini ifade ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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