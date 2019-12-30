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Noel konseri

Yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu Nişantaşı Divine Jazz Clup'da Noel şarkıları söyledi...

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:41 Noel konseri



Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Nişantaşı Divine Jazz Club'te sahne aldı. Usta sanatçı, Noel Konseri adlı gecede noel şarkıları söyledi.& ;

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Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla içiçe geçti. İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich'ten gitar dersleri aldı. İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye'nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor.






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Kaynak: Snob Magazin

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