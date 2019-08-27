Noelle Filmi

Marc Lawrence'ın yazıp yönettiği film
in başrollerinde Anna Kendrick, Shirley MacLaine, Bill Hader, Billy Eichner ve Julie Hagerty yer alıyor.Yönetmen:
Marc LawrenceSenaryo:
Marc LawrenceOyuncular:
Anna Kendrick, Bill Hader, Billy Eichner, Shirley MacLaine, Julie Hagerty, Chelah Horsdal, Michael Gross, Alvina August, Lina Renna, Kingsley Ben-Adir, Alison Araya , Anna Van Hooft, Diana Maria Riva, Burgess Jenkins, Dakota Guppy, Lisa Chandler, Anthony Konechny, Ashani Roberts, Lee Shorten, Jason Antoon, Aliza Vellani, Kayden Magnuson, Gracie Lawrence, Cara Mantella, Zac Siewert, Vivian Lanko, Thomas Cadrot, Lisa MacFadden, Simon Chin, Shauna JohannesenFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
NoelleYapımcı Firma:
Walt Disney PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
08.11.2019Noelle Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.