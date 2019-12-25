Nogay Şair Kadriya Temirbulatova'nın adı Yalova Çiftlikköy'de yaşatılıyor

Nogay şair Kadriya Temirbulatova'nın adı,doğumun 70. Yılı anısına Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir caddeye verildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Nogay Bölgesinde doğan Kadriya Temirbulatova, doğumunun 70, ölümünün 41. yılında Türkiye'de ve Dağıstan Nogay Rayonunda bir dizi etkinliklerle anılıyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından düzenlenen anma programlarının ilki Çiftlikköy'de gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Kadriya Temirbulatova artık bizim bir kızımız, dedi.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin temsilcisi Sabirat Abubekirova ve devlet sanatçısı Ordinaryus Profesör Koşali Zarmanbetov,Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş, Nogay sanatçılar Arslanbek Sultanbekov ve Alibiy Romanov'un yanı sıra protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Kadriya Temirbulatova artık bizim bir kızımız. Türk dünyasına şiirleriyle katkı sağlayan kızımızın adı artık burada yaşayacak, dedi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar konuşmasında, Şiirlerinde de görüldüğü üzere yurduna,halkına,dinine,diline sevgisini korkmadan dile getirmiştir. Bu cesaretinin bedelini genç yaşında canıyla ödemiştir,dedi.

Düsein Kaseinov, Kadriya Temirbulatova kültürümüzün mihenk taşlarından biridir

Kültürümüzün mihenk taşları kabul edilen bu değerli şahsiyetler toplumlara yön vermiş, halkların bilimsel, kültürel ve manevi gelişimine büyük katkı sağlayan çalışmalar yapmıştır. İşte bu büyük şahsiyetlerden biri de Nogay Türkleri'nin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova'dır,dedi.

Açılış programında, Kadriya Temirbulatova'nın anısına, şiirlerinden oluşan " Yiğitlerin Destanıyım" kitabının tanıtımı da yapıldı. Bazı Türk, Kazak, Kırgız, Azeri, Kumuk, Başkurt ve Rus şairler, Temirbulatova'nın eserlerini kendi dillerinde okudu.