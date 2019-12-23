Haberler » Güncel » Nogay Şair Kadriya, Yalova, Eskişehir Ve Ankara'da anılacak - Haber

Nogay Şair Kadriya, Yalova, Eskişehir Ve Ankara'da anılacak

Türk dünyasının ünlü şairlerinden Nogay Türkü Kadriya Temirbulatov'un doğumunun 70. yılı anısına, adı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir caddeye veriliyor.

23.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:49 Nogay Şair Kadriya, Yalova, Eskişehir Ve Ankara'da anılacak

Kadriya Temirbulatova bir dizi etkinliklerle 'de, 'de ve 'da anılacak.

Nogay Türklerinin ünlü kadın şairi Kadriya Temirbulatova doğumunun 70. ve ölümünün 41. yılı anısına çeşitli şehirlerde anma proğramları düzenlendi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından düzenlenen anma proğramları Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, Eskişehir'de ve Ankara'da yapılacak.

Rusya'da Dağıstan Özerk Cumhuryeti'nin Nogay bölgesinde Terekli Mektep şehrinde 1948 yılında doğan Kadriya Temirbulatova, 1978 yılında şaibeli bir şekilde yanarak ölmüştü.

Henüz 30'lu yaşların başında olmasına karşın yazdığı şiirler ile Nogay Türkleri ve ardından tüm Rusya'da şiirleri yayınlanan Kadriya Temirbulatova 1977 yılında SSCB yazarlar Birliği üyesi seçildi.

ÇİFTLİKKÖY'DE BİR CADDEYE ADI VERİLECEK

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir caddeye Kadriya Temirbulatova'nın adının verilmesi kararlaştırıldı. 24 Aralık Salı günü Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından açılışı yapılacak olan anma proğramının ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, NogayTürkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş ve İstanbul Nogay Türkleri Dernek Başkanı Veysel Demir tarafından Kadriya Temirbulatov Caddesinin açılış kurdelası kesilecek.

Kadriya Temirbulatov'u anma proğramlarına ayrıca Dağıstan Cumhuriyeti Nogay Bölgesinden bir heyet ile birlikte Kadriya Temirbulatov'un bazı yakınları katılacak.

KADRİYE TEMİRBULATOVA ESKİŞEHİR'DE DE ANILACAK

TÜRKSOY tarafından Kadriya Temirbulatov şiirlerinden oluşan Yiğitlerin Destanıyım adında bir de kitap basıldı. Kitabın tanıtımı ve anma proğramı 25 Aralık Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Porğramın açılışını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TÜRKSoy Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. Bilal Çakıcı veEskişehir Nogay Türkleri Dernek Başkanı Zafer Karatay yapacak

SON PROĞRAM ANKARA'DA, TÜRKSOY'DA DÜZENLENECEK

Kadriya Temirbulatov'u anma ve Yiğitlerin Destanıyım kitabının tanıtım proğramının sonuncusu Ankara'da TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde yapılacak. 26 Aralık Perşembe günü yapılacak proğramda Nogay Türklerinin tanınan sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'un bir de dinletisi olacak.


Çiftlikköy, Eskişehir, Ankara, Yalova, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:53   KADIKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER KAVGA ETTİ - Haber
08:49   Nogay Şair Kadriya, Yalova, Eskişehir Ve Ankara'da anılacak - Haber
08:45   BTGB'den usta gazeteci Faruk Zabcı'ya "Vefa Plaketi" - Haber
08:44   Trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:44   Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (1) - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
07:17   İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:03   Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:56   Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Haber
23.12.2019 09:02:13