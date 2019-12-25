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Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova Eskişehir'de anıldı

Eskişehir'de, genç yaşta vefat eden Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova'nın doğumunun 70'inci yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

25.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:54 Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova Eskişehir'de anıldı
'de, genç yaşta vefat eden Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova'nın doğumunun 70'inci yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından hazırlanan program, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Salonu'nda yapıldı.
Etkinlikte konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak ortak Türk kültürünü, dilini ve sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırıp geliştirerek koruyup gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini vurguladı.
TÜRKSOY'un Türk kültürü ve sanatına hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin doğum ve ölüm yıl dönümlerinde anma etkinliklerini düzenlediğini hatırlatan Kaseinov, şöyle konuştu:
"Büyük kültür birikimine sahip Türk toplumları, önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Kültürümüzün mihenk taşları kabul edilen önemli şahsiyetler, toplumlara yön vermiş, halkların bilimsel, kültürel ve manevi yönden gelişmesine büyük katkı sağlayan çalışmalar yapmıştır. Bu büyük şahsiyetlerden biri de Dağıstanlı ünlü şair Kadriya Temirbulatova'dır. Bu büyük şahsiyet, Nogay klasik edebiyatının gelişmesinde önemli bir yere sahiptir, Nogay Türkçesi ile önemli eserler bırakmıştır."
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin temsilcisi Sabirat Abubekirova, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy'a şair Temirbulatova anısına yaptırılan madalyon ile eserlerinden oluşan kitap setini hediye etti.
Temirbulatova'nın seçme eserlerinin 12 dilde derlendiği "Yiğitlerin Destanıyım" kitabının da tanıtıldığı törene, Dağıstan Cumhuriyeti'nden devlet sanatçısı Ordinaryus Profesör Koşali Zarmanbetov, Türk dünyası şairleri, ozanlar, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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