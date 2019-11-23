Haberler » 3. Sayfa » Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı - Haber

Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı

Mersin'den aldığı 300 bin lira değerindeki 26 tonluk nohutu başkasına satmaya gittiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci, Adliyeye sevk edildi.

23.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:38Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı
'den aldığı 300 bin lira değerindeki 26 tonluk nohutu başkasına satmaya gittiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci, Adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü Karacailyas Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat eden müşteki H.O.Ö., 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren T.A. isimli firmaya ait 26 ton nohutun Gebze ilçesine nakliyesi için araç sürücüsü İ.Ç. isimli şahısla anlaştığını, söz konusu yükün gitmesi gereken yere teslim edilmediğini ifade ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, İ.Ç.'nin Kocaeli'ne götürmesi gereken bakliyat ürünlerini Gaziantep'e götürmek için yola çıktığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsın kullandığı kamyonu Tarsus ilçesinde yakaladı. içerisinde bulunan 24 ton nohut müştekiye teslim edilirken, şahıs gözaltına alındı. Nohutun piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli, Adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kocaeli, Mersin, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:38 Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:35 Patates almak istedi, emekli maaşını seyyar satıcılara kaptırdı
10:34 Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi
10:32 Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı
10:31 ABD ve Avrupa ülkeleri, İstanbul'u geride bıraktı
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
23.11.2019 10:48:12