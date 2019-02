Nokia 9 Pureview, Hmdglobal Dört Yeni Nokia Modeli Duyurdu

Kaynak: Teknotalk.com

Dört yeni Nokia akıllı telefon karşınızda: Öncü deneyim ve görüntülemede gerçek inovasyonNokia akıllı telefon portföyü, hep daha da iyi olan en iyi Android deneyimini sunmaya devam ediyor. Nokia 9 PureView Özellikleri Neler?İşte yeni modeller:Nokia 9 PureView – Dünyanın ilk beş kamera dizisiyle yeni nesil bilişimsel fotoğrafçılık teknolojisini fotoğrafçılık ve teknoloji tutkunlarının kullanımına sunuyorNokia 4.2 – En yeni tasarım ve teknolojiyi özel bir Google Assistant düğmesinin yanı sıra muhteşem görüntüleme performansıyla daha erişilebilir bir düzeye taşıyorNokia 3.2 – Son derece geniş, segmentinde lider bir ekran ve 2 gün pil ömrü; özel Google Assistant tuşuyla sesin gücünü keşfedinNokia 1 Plus – En son Android 9 Pie (Go edition) ve yüksek kaliteli tasarımıyla üstün bir giriş seviyesi akıllı telefonNokia 210 – Şimdiye kadarki internet özellikli cihazlarımız arasında en uygun fiyatlı olan bu modelimiz, pazar lideri temel fonksiyonlu telefon ailesinin en son üyesiAyrıca iki yeni aksesuar; Nokia Kablosuz Şarj Cihazı ve Nokia Taşınabilir Kablosuz Şarj CihazıNokia telefonların evi HMD Global , bugün, dünyanın beşli kamera dizisine sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia 9 PureView da dahil olmak üzere dört yeni Android akıllı telefonu tanıttı. Herkes için kaliteli teknoloji sunmaya yönelik kararlılıkla geliştirilen yeni Nokia telefonlar, hizmet ettikleri müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar fazla seçenek sunuyor. Nokia 9 PureView'dan, temel fonksiyonlu telefonları arasında en uygun fiyatlı olan Nokia 210'a kadar tüketiciler, farklı ihtiyaçlarını karşılayan bir Nokia telefon olduğundan emin olabilirler.Meraklılar için görüntülemede inovasyonDünyanın ilk beşli kamera dizisine ve ZEISS Optik teknolojisine sahip Nokia 9 PureView, yeni nesil bilişimsel fotoğrafçılık teknolojisini ileri düzey fotoğrafçılık tutkunlarının kullanımına sunuyor. Bu beş kamera görüntüleri eş zamanlı olarak yakalayıp, özel olarak tasarlanmış bir yonga seti çözümü ve gelişmiş yazılım algoritmalarıyla uyum içinde çalışarak aynı anda hem parlak güneş ışığı hem de koyu gölgelerin olduğu alanlarda olağanüstü doku ve ayrıntı düzeyleri sunuyor. Her fotoğraf karesi, inanılmaz ayrıntılar için zengin bir megapiksel havuzu oluşturmak üzere verileri yakalıyor. 1200'e kadar derinlik katmanı yakalayabilen Nokia 9 PureView, RAW/DNG formatlarında çekerek Adobe Photoshop Lightroom veya güçlü Google Photos düzenleme paketi aracılığıyla muhteşem çekim sonrası işleme seçenekleri sunuyor.Kafanızı kaldırın: Özel Google Assistant Düğmesi ile telefonunuzla etkileşimde bulunma şeklinizi değiştirinSes, insanların akıllı telefonlarıyla etkileşimde bulunma şeklini değiştiriyor. Herkes için kaliteli teknoloji sunmaya yönelik kararlılıkla geliştirilen Nokia akıllı telefonlar, yepyeni Nokia 4.2 ve Nokia 3.2'dan başlayarak özel düğmesiyle Google Assistant'a erişmenin en hızlı yolunu sunuyor.Google Assistant düğmesi, akıllı telefonu kullanma şeklinizi kökten değiştirecek. Adres tarifleri almak, arama yapmak, müzik dinlemek ve sorularınıza hiç olmadığı kadar hızlı yanıtlar almak için Google Assistant'a anında erişmek üzere düğmeye bir kez basmanız yeterli. Assistant'tan ulaşım bilgisi, ödenmesi gereken faturalar ve tekrar bir toplantıyı kaçırmamanızı sağlamak için takviminizdeki planlar gibi akıllı öneriler ve kişiye özel bilgiler içeren, gününüze dair görsel bir özet görmek içinse çift basın. Düğmeye uzun basarak walkie-talkie modunu etkinleştirebilirsiniz. Böylece uzun cümlelerden oluşan sorgularda siz düğmeyi bırakana kadar Google Assistant sizi dinler.Nokia akıllı telefon deneyimi: Hep daha iyisiAndroid One'a verilen global portföy taahhüdü ile üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemeleri ve iki yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri yapmayı garanti ederek, hep daha da iyi olacak en iyi Android deneyimini ortaya koyan bir dizi Nokia akıllı telefon sunuyoruz.Her telefon, en yeni yapay zeka destekli inovasyon ve Google'ın en üst düzeyde güvenliğiyle güncelliğini koruyor. Kusursuz bir Android yüklemesiyle Nokia akıllı telefonlarda, gereksiz kullanıcı arayüzü değişiklikleri veya pil ömrünü tüketen ya da pili yavaşlatan gizli işlemler yer almıyor. Böylece yeni telefonunuzun keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Yeni telefonların her biri daha fazla depolama alanına sahip olmanız için sınırlı sayıda önceden yüklenmiş uygulamayla ve her gün bir adım önde olmanıza yardımcı olan en yeni inovasyonlarla geliyor.Android Enterprise Recommended Programının Bir ParçasıNokia akıllı telefonlar, Android Enterprise Recommended programının bir parçası olarak kuruluşlara işlerini yaparken gönül rahatlığı ve daha düşük maliyetler sunarken, Nokia 9 PureView'dan Nokia 3.2'a kadar en çeşitli Android Enterprise Recommended cihaz portföyünü sunuyor. Android Enterprise Recommended programı, kurumsal müşterilere program tarafından onaylanan tüm akıllı telefonların donanım, yazılım, dağıtım, güvenlik güncellemeleri ve kullanıcı deneyimiyle ilişkili bir dizi üst düzey spesifikasyonu içeren tarafsız iş standartlarını karşıladıklarının Google tarafından doğrulanmış olduğu garantisini veriyor.HMD Global CEO 'su Florian Seiche şunları söyledi:"Android'e eşsiz yaklaşımımızla temiz, güvenli ve her zaman güncel bir deneyim sunmamız sayesinde portföyün tamamı için tüketicilerden olağanüstü olumlu tepkiler aldık. Taahhüdümüzü yerine getirdik ve zamanla daha da iyi olan bir deneyim sunarak akıllı telefon sahibi olma paradigmasını değiştiriyoruz. Bugün, bu yeni telefonlarla çıtayı yükseltiyoruz ve benzersiz Android sözümüzün yanı sıra son teknoloji deneyimini portföyümüzün tamamına taşıyoruz."İnovasyon geçmişlerinden de yararlanarak, Nokia 9 PureView ile görüntülemede gerçek anlamda yenilikçi bir yaklaşıma öncülük eden cesur bir adım attıklarını belirten HMD Global'in CPO'su Juho Sarvikas şunları söyledi:"Sadece Nokia 9 PureView ile sınırlamadan muhteşem deneyimlerin herkes tarafından kullanılabilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle, etkileyici bir tasarım, özel bir Google Assistant düğmesi de dahil Google'ın en iyileri, harika görüntüleme ve ekran teknolojisi gibi son teknoloji deneyimleri şimdiye kadarki en erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. Üstelik bunların hepsi bir Nokia akıllı telefondan bekleyeceğiniz ince işçilik ve dayanıklılıkla geliyor. Temiz, güvenli ve güncel bir deneyim sağlayacağımıza dair Android yaklaşımımızla, telefonlarınızın hep daha iyi olmasını sağlıyoruz."İnsanların akıllı telefonlara dair beklentilerini değiştirdiklerini belirten HMD Global'in Pazarlama Kurulu Başkanı Pekka Rantala;"Bir Nokia telefondan bekledikleri güvenilirliği ve dayanıklılığı sürekli sunmanın yanı sıra; Nokia akıllı telefonlarında en iyi Android deneyimini sunarak tüketicileri memnun ediyoruz. İki yıl boyunca işletim sistemi güncellemelerini ve 3 yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini garanti eden Nokia telefonlar; ömür boyu güncel kalıyor ve hep daha iyi bir deneyim sunuyor" dedi.Nokia 9 PureViewNokia 9 PureView'ın arkasındaki ZEISS Optik teknolojisine sahip dünyanın ilk beşli kamera sistemi; doğru canlı renklere sahip görüntüler için iki renkli sensöründen ve üç tek renk sensörden oluşuyor. Bu sensörler birlikte çalıştığında bir akıllı telefondaki tek bir standart sensörün 10 katı kadar ışığı toplayabiliyor. Her lens; fotoğrafçılık tutkunlarına hem güneş ışığı hem de koyu gölgelerin olduğu alanlarda; olağanüstü ayrıntı ve aynı zamanda inanılmaz bir dokuyla birlikte geniş bir dinamik aralık sunmak için ışık ve derinlik verilerini toplamak üzere uyumlu bir şekilde çalışıyor. Özel olarak tasarlanmış bir yonga setiyle desteklenen Nokia 9 PureView; güncellenmiş Pro Camera kullanıcı arayüzü, Adobe Photoshop Lightroom, doğal siyah beyaz veya hızlandırılmış çekim gibi eşsiz çekim modları ve gelişmiş yapay zeka aracılığıyla görüntüleriniz üzerinde benzeri olmayan bir kontrolle akıllı telefon fotoğrafçılığının geleceğine bir bakış atmanızı sağlıyor.Nokia 9 PureView, gelişmiş Qualcomm Snapdragon yonga seti teknolojisi, 2 pOLED "PureDisplay" ekran, entegre Qi Wireless şarj ve ekran altı parmak izi sensörüyle kusursuz görünümüyle bir akıllı telefondaki en iyi deneyimi sunuyor. Bir Nokia akıllı telefondan beklediğiniz ince tasarımı ortaya koyan kusursuz bir görünüm için kamera çıkıntısı bulunmuyor. Ayrıca, hem öndeki hem de arkadaki Corning Gorilla Glass 5 sayesinde Nokia 9 PureView'ın gerçek hayatın zorluk ve aksiliklerinin üstesinden geleceğinden emin olabilirsiniz.Nokia 4.2Nokia 4.2, erişilebilir bir fiyatla en yeni akıllı telefon inovasyonlarını sunmak üzere tasarlandı. Şık, oyulmuş cam tasarımıyla tam ekrana sahip bu cihaz, çift arka kamerası, yapay zeka inovasyonu, yeni nesil Qualcomm Snapdragon yonga seti ve en güncel Android 9 Pie desteğiyle yalnızca güzel bir dış görünüşe sahip olmakla kalmayıp harika özellikler de sunuyor. Google Assistant düğmesine öncülük eden Nokia 4.2, akıllı telefonunuzu kullanma şeklinizi kökten değiştiriyor.Yardım almak üzere Google Assistant'a erişmek için düğmeye bir kez; Assistant'tan akıllı öneriler ve kişiye özel bilgilerle gününüzün görsel bir anlık görüntüsünü almak için iki kez; walkie-talkie modunu etkinleştirmek ve uzun cümlelerden oluşan sorgularda siz düğmeyi bırakana kadar Google Assistant'ın sizi dinlemesini sağlamak içinse uzun basmanız yeterli. Nokia 4.2'ın kompakt boyutu ve "selfie çentiği" olan çerçevesiz ekran tasarımı; akıllı telefonun sadece 8,4 mm kalınlığında tek elle kullanılabilecek kadar ince olmasını sağlıyor. 4.2 ayrıca; etkileyici anıları yakalayabilen derinlik sensörlü çift arka kamerasıyla çoklu kamera görüntülemesi gibi; en iyi görüntüleme özelliklerini daha önce görülmemiş bir fiyatla sunuyor.Nokia 3.2Nokia 3.2, fiyatının karşılığını veren HD+ ekranı; iki günlük pil ömrü ve en yeni Android 9 Pie deneyimini bir araya getiriyor. Nokia 3.2, etkileyici bir 6,26 inç HD+ ekrana sahip. Yani, favori filmlerinizi, TV programlarını ve yayınları daha iyi görmek için çabalayıp gerilmenize asla gerek kalmayacak. Pil ömrüne bütüncül bir şekilde bakılarak geliştirilen Nokia 3.2; birçok rağbet gören akıllı telefondan daha büyük bir pili verimli donanım ve yazılım becerisiyle birleştiriyor. Qualcomm Snapdragon 429 platformuyla desteklenen Nokia 3.2, işlerin kolayca üstesinden gelecek. Nokia 3.2 da akıllı telefonunuzla etkileşimde bulunma şeklinizi kökünden değiştirmek üzere Google Assistant düğmesiyle geliyor.Nokia 1 PlusAndroid (Go edition) akıllı telefon ailesinin yepyeni üyesi Nokia 1 Plus ile giriş seviyesi akıllı telefon deneyiminizi bir üst düzeye taşıyın. İlk küresel Android 9 (Go edition) akıllı telefonlardan olan Nokia 1 Plus; büyük bir ekrana sahip yüksek kaliteli Nokia tasarımında mükemmel görüntülemeyi olağanüstü erişebilir fiyatlarla sunuyor. Artık en sevdiğiniz uygulama ve oyunların yanı sıra Google Assistant Go gibi en yeni Android (Go edition) özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Nokia 1 Plus yenilikçi ve son teknoloji bir tasarımı değer segmentine taşıyor. 3D işleme ve yenilikçi malzemeler kullanılarak üretilen Nokia 1 Plus'in; arka kısmı cihazı ekrana kadar saran muhteşem dokulu nano desene sahip. Nokia 1 Plus'in otomatik odaklı arka kamerası ve selfie'ler için gelişmiş 'güzelleştirme özelliğine' sahip yeni ön kamerasıyla fotoğraflarınızda harika ayrıntılar sunuyor.Nokia 210Pazar lideri temel fonksiyonlu telefon portföyüne yeni katılan Nokia 210; Opera Mini tarayıcıyla internete bağlanma ve pil konusunda endişelenmeniz gerekmeden saatlerce Snake oynama şansı tanıyor. Nokia 210, gündelik yaşamın izlerini gizlemek için özünde renkli; dayanıklı polikarbon kaplamayla gelen en uygun fiyatlı internet cihazı olarak Nokia telefon serisinde çok önemli bir role sahip. Pil konusunda endişelenmeden Opera Mini web tarayıcısında internette gezinmek ve Facebook 'ta arkadaşlarınızdan ve ailenizden haber almak mümkün. Meraklılar, favori uygulamalarını, zil seslerini ve duvar kağıtlarını Mobile Store'dan indirerek Nokia 210'u kendilerine özel hale getirebilirler.Tamamlayıcı aksesuarlarİki kablosuz şarj çözümü aksesuar portföyüne katıldı: Nokia Kablosuz Şarj Cihazı ve Nokia Taşınabilir Kablosuz Şarj Cihazı. Her iki cihaz da evrensel Qi şarj standardını destekler; böylece Nokia 9 PureView ve Nokia 8 Sirocco dahil uyumlu kablosuz şarj cihazlarıyla çalışabilirler.Nokia Kablosuz Şarj Cihazı, 10 watt'lık hızlı kablosuz şarjı destekleyerek; evdeyken veya ofiste hızlı şarj için mükemmeldir. Nokia Taşınabilir Kablosuz Şarj Cihazı ise kablosuz şarjı destekleyen bir powerbank olarak; kablonuzu unutmuş olsanız bile hareket halindeyken cihazlarınızı kablosuz olarak şarj edebilmenizi sağlar. Nokia Taşınabilir Kablosuz Şarj Cihazı da evrensel USB çıkışını destekler ve kablosuz olmayan cihazlar da USB kablosu ile şarj edilebilir.