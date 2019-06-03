Nokia, Yeni Telefonlarına Ait Görüntüleri Twitter Hesabından Yayınladı

Bu yılın MWC konferansında tanıtılan Nokia
3.2 ve 4.2'nin ardından Nokia, seriye iki adet orta segment telefon daha eklemek istiyor: Nokia 5.2 ve 6.2. Telefonların şirketin 6 Haziran
'da gerçekleştireceği lansmanda tanıtılması planlanıyor. Şirketin Twitter
hesabı ise yeni özellikleri tanıttığı kısa bir video serisi yayımladı.
İlk videoda yeni Gece modunun bir belirtisini görüyoruz. Ardından tek kameralık bir lens ile dağlara zoom yapılan bir sahne bizi karşılıyor. Videonun başlığı 'yeni ışığın altında görün', bu da telefonların kamera performansının kalitesine dair bir gönderme
İkinci videoda ise siyah, beyaz, yeşil, pembe ve maviden oluşan kıvrımlı tasarımları görüyoruz. Ayrıca cihazlarda 3,5 mm'lik jak girişi de bulunacak gibi görünüyor.
Yeni Nokia cihazları, dâhili bildirim ışıklarına sahip güç tuşu ile birlikte gelecek. Bu özellik hali hazırda Nokia X71'de bulunuyor ve görüldüğü gibi yeni cihazlara da taşınmış.
Nokia'nın 6 Haziran'da tanıtacağı yeniliklerden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın : )
Kaynak: WebTekno
6 Haziran
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