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Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin Filmi

Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

24.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:57
Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin Filmi
Yeni Alman Sineması'nın mistik ekole sahip önemli sinema cısı olan Werner Herzog'un kendi hayatından kesitler sunduğu biyografik belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini yine Herzog üstleniyor.


Yönetmen: Werner Herzog
Senaryo: Werner Herzog
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin
Yapımcı Firma: BBC Scotland
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce, Almanca, Aborjince
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: BBC Scotland
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Bruce Chatwin, Werner Herzog, Herzog, Sinema

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