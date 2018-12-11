Nommaz: Galatasaray, Porto'ya Karşı Favori

Onur Dinçer/ Skorer Dış HaberlerŞampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanacak Galatasaray-Porto maçı Portekizli diplomatların da yakın takibinde bulunuyor. Portekiz'in İstanbul Fahri Konsolosu Aaron Nommaz, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz basınına değerlendirdi.'Galatasaray'ın kazanması gerek'Mavi-beyazlı ekibin gruptan çıkmayı garantilediğine dikkat çeken Portekizli diplomat şunları söyledi: "Galatasaray'ın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için kazanması ya da berabere kalması gerekiyor.'Porto gençlerle çıkabilir'Porto zaten turu geçti. Dolayısıyla bu maçta bazı as oyuncularını dinlendirip, genç futbolculara fırsat tanıyabilir. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde her maç, hem finansal açıdan hem de prestij açısından önemlidir. Ancak Galatasaray'ın daha çok galibiyete ihtiyacı var".