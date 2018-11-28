Norduz Koyunu Etinden Yapılan Yemekler Tanıtılacak

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van
'ın Gürpınar
ilçesinde, yöreye has koyunun etinden hazırlanan yemeklerin tanıtımı ve satışının yapılması için çalışma başlatıldı.
Tarihi zenginliği ve coğrafi konumuyla Türkiye
'nin önemli yerleşim merkezlerinden olan Van, yemeklerinin çeşitliliği ve sahip olduğu kahvaltı kültürüyle de Anadolu mutfak geleneğini sürdürüyor. Gürpınar Belediyesi
kente özgü lezzetlere, yörede yetiştirilen Norduz koyununun etinden hazırlanan yemeklerin yer aldığı "Norduz Sofrası"nın eklenmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda ilçedeki millet bahçesinde inşa edilen restoranda, yörede doğal şartlarda üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerden hazırlanan haşlama, ızgara, tava, sote, kavurma, tencere ve fırın yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Norduz Sofrası'nı ve kültürel zenginlikleri bölgeye kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Yöreye özgü birbirinden lezzetli yemekleri Van'a ve Türkiye'ye kazandırmak istediklerini vurgulayan Doğramacı, şöyle konuştu:
"Bunun için GürPark Millet Bahçesi
'nde bir restoran inşa ettik. Allah'ın izniyle çok yakında faaliyete girecek. Burada Norduz koyunu etinden pişirilmiş, hemen hemen herkesin damak tadına hitap eden yemekler servis edilecek. Gürpınar'ı her alanda kimlikli bir kent yapma gayretindeyiz. Yapacağımız projeyle kentin yemek kültürüne önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."
Türkiye,Van,Gürpınar
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:08