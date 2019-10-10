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Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu

Ünlü rapçi Norm Ender, sosyal medya hesabından yayınladığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesajıyla Twitter'da TT oldu. Ender konuyla ilgili "'#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Biz savaşı değil ülkemizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

10.10.2019 17:08

Ünlü rapçi Norm Ender, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı konu alarak yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ender, "#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Biz savaşı değil ülkemizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

BU KEZ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELDİ

Norm Ender, zaman zaman şarkılarıyla gündeme gelmenin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla olay oluyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasını duyurmasıyla ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek vermiş, kahraman Mehmetçik'in yanında olduğunu bildirmişti. Ünlü isimlerin harekata destek vermesinin yanı sıra sosyal medyada bazı kişilerin 'Savaşa hayır' demesi tepkilere neden olmuştu. Ünlü rapçi Norm Ender de bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu ve olay oldu.

TWİTTER'DA TT OLDU

Twitter'dan paylaşım yapan Norm Ender, ''#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz!'' ifadelerini kullandı. Norm Ender'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.

Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Suriye, Magazin

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