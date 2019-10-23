Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın

'Yeni jenerasyon' rapçilere göndermede bulunduğu 'Mekanın sahibi' isimli şarkısıyla uzun süre gündemde kalan Norm Ender ile ilgili beklenmedik detay sosyal medyayı salladı. Mekanın Sahibi isimli şarkı ile Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen 'Work My Move' adlı parçadaki benzerlik dikkat çekti.

Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in Türkiye'deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD'li rapçi Travis Scott'ın 'beibs in the trap' klibiyle de büyük benzerlik taşıyor.

NORM ENDER'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında bir açıklama yapan Norm Ender, "Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz" ifadesini kullandı.

KİLLA HAKAN: YALANCISIN, RESMEN ORTAYA ÇIKTI ŞU ANDA

Şarkının çalıntı olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan'dan videolu açıklama geldi.

Killa, "Sen resmen yalancısın, sahtekarsın, resmen ortaya çıktı şu anda. Bunu artık kendim de gördüm. Sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, para verip, algı operasyonu düzenledin" dedi.

'AMERİKAN ÖZENTİSİ' DEMİŞTİ

Norm Ender, TV100'de Cengiz Semercioğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk olmuş, bazı rap sanatçılarını 'Amerikan Özentisi' olmakla suçlamıştı.

Ender, "Kendi tarzlarını değiştirdiler, sözleri direkt Amerika'dan kopyala yapıştır şeklinde değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.



