Haberler» Magazin» Haber

Norm Ender'in göndermesine Ezhel'den yanıt geldi!

Rapçi Norm Ender, piyasaya geri dönüş yaptığı 'Mekanın Sahibi' parçasında meslektaşları Ezhel, Ben Fero, Khontkar, Burry Soprano ve Gazapizm'e diss atmıştı. Ender'e Ezhel'den cevap gecikmedi!

20.07.2019 15:04 Norm Ender

Norm Ender, 2 yıllık aradan sonra 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla rap dünyasına olaylı bir dönüş yaptı. Parçada Ezhel ve Ben Fero başta olmak üzere Khontkar, Burry Soprano ve Gazapizm gibi isimlere göndermede bulundu. Kısa süre sonra Ezhel, 'Lolo' şarkısıyla Norm Ender'e yanıt verdi.

''BEBELERİ PİSTTEN ALALIM''

Aura albümünü 2017 yılında piyasaya süren rapçi Norm Ender, 19 Temmuz Cuma günü birçok ünlü rapçi'ye Mekanın Sahibi parçasıyla diss attı. Instagram hesabından yeni parçasını paylaşan Ender, ''Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım." notunu düşmüştü. Norm Ender'in bu çıkışıyla birlikte sosyal medyada rap dünyası ikiye ayrıldı.

Olayın ardından 24 saat geçmişti ki Norm Ender'e ilk tepki Ezhel'den geldi. Geceler parçası ile büyük beğeni toplan Ezhel, ''Lolo'' şarkısı ile Ender'e yanıt verdi. Diss savaşında tarafını belli eden Anıl Piyancı, Khontkar, Sansar Salvo, gibi isimler Ezhel'in yeni parçasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ben Fero ise Lolo parçasına eşlik ettiği bir durum paylaştı.

Burry Soprano, Gazapizm, ben fero, Ezhel, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:24   Diriliş Osman'da yer alacak iki oyuncu daha belli oldu
13:22   Kayısı Festivali'nde Funda Arar rüzgarı
12:49   Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, askerlik nasıl geçti sorusuna yaşlılık fotoğrafıyla cevap verdi
12:41   Yeni Türkü grubu 40. yılını Bilecik'te verdiği konserle kutladı
12:04   Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi
11:57   'Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi'
11:32   Gece, Emre ile Aydın'landı