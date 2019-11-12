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Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'a geri döndü

"Çalıntı" iddialarının ardından Spotify'dan kaldırılan Norm Ender'in "Mekanın sahıbı" şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi. Norm Ender, şarkısının Spotify'a tekrar yüklendiğini Instagram hesabından 'On Air' mesajıyla duydu.

12.11.2019 20:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:24

Çalıntı iddialarının ardından dünyaca ünlü müzik platformu 'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına"Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı. Şarkıyla ilgili son zamanlarda çalıntı iddiaları ortaya atılmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

NORM ENDER SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili hesabından bir 'hikaye' paylaşan Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'On Air' mesajıyla duyurdu.

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'a geri döndü

Instagram, Spotify, Magazin


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