Norm of the North: Family Vacation Filmi

Norm, krallık görevlerinin altında ezilmiş durumdadır. Bu durum ailesine zaman ayırmasına da engel olur. Norm, hem krallık işlerini düzene sokmak hem de ailesine zaman ayırmanın yolunu arar. Tam da bu sırada tacının gizemli bir şekilde çalındığını öğrenir. Norm, hem tacını bulmak hem de ailesi ile ilişkilerini onarmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yönetmen :
Anthony BellSenaryo:
Elie ChoufanyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Norm of the North: Family VacationYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
06.11.2020 Norm of the North: Family Vacation Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.