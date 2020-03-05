Norm of the North: Family Vacation Filmi

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Norm, krallık görevlerinin altında ezilmiş durumdadır. Bu durum ailesine zaman ayırmasına da engel olur. Norm, hem krallık işlerini düzene sokmak hem de ailesine zaman ayırmanın yolunu arar. Tam da bu sırada tacının gizemli bir şekilde çalındığını öğrenir. Norm, hem tacını bulmak hem de ailesi ile ilişkilerini onarmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur.Anthony BellElie ChoufanyAnimasyonNorm of the North: Family VacationFilmartı Film2020ABDİngilizce90 dk.CJ Entertainment Turkey06.11.2020