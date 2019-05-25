Norm, Yeni Yatırımlarla Büyümeye Devam Ediyor

Norm Cıvata,EBSO'nun açıkladığı " Ege'nin en büyük 100 Firması" arasında 2017 yılı 795 bin TL olan ihracat rakamını 1 milyon TL'ye yükseltti.

Türkiye için üretmeye devam

Norm Holding CEO'su Kamil Başaran, "Bağlantı elemanları sektörünün bir numaralı oyuncusu olarak Ege'nin en büyük 100 firması içinde üst sıralarda bulunmaktan dolayı çok gururluyuz. Her yıl yükselen ihracat grafiğimizle şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Holdingimizin lokomotif şirketlerinden Norm Cıvata olarak ihracat rakamındaki artışımız son derece değerli" dedi.

Salihli tesisleri büyüyor

Norm Holding olarak Salihli'de yeni yatırım hamleleri olduğunu da hatırlatan Başaran, "Kurulduğu günden bu yana global bir oyuncu olarak birçok orijinal ekipman üreticisinin tedarikçisi olarak son dönemde özellikle Salihli'de yeni yatırımlarla sürekli büyüyoruz. Tüm yatırımlarımızda enerji verimliliği, üretim kapasitesini ve karlılığı artırmaya azami özen gösteriyoruz. Salihli'de yaklaşık 100 bin metrekareye ulaşan bir alanda, istihdama katkı sağlayarak üretim kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da burada yatırımlarınız devam edecek. Müşterilerimize yakın olmak adına yurt dışında Almanya, Fransa ve Amerika'dan sonra Polonya'da da yatırım yaptık" diye konuştu.

Başarının sırrı Ar-Ge

Ar-Ge ve eğitim çalışmalarına da büyük önem verdiklerini ifade eden Başaran, böylesi başarıların ve sektör liderliğinin altında Ar-Ge faaliyetlerine gösterilen özen ve ilginin olduğunu ifade etti. Başaran, "Sektöründe sahip olduğu fark yaratan ürünleri ve teknolojilerle liderliğini global arenaya taşıyan gerek grup şirketlerimiz gerekse Norm Cıvata ve Norm Somun A-ge merkezleri rekabetçi gücümüzü artırmak amacıyladünyada bağlantı elemanları sektöründe gelişen trendleri yakından takip etmektedir. Buna paralel olarak inovasyonu stratejimizin temel yapı taşlarından biri olarak görüyor ve Ar-ge ekosistemimizin kuvvetlenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar gelecekte bizleri daha da üst sıralara taşıyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler