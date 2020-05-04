Haber, Son Dakika, Haberler

Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme takviminin işlemeye başladığını söyleyerek "Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor" uyarısında bulundu. Özlü, "Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

04.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:15

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yapılan kabine toplantısı sonrası 'mayıs ayı normalleşme planı'nı açıkladı. Plana göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde 4 saat dışarı çıkabilecek. AVM'ler ve berberler ise 11 Mayıs'tan itibaren açılacak. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Erdoğan ayrıca 7 ilde de giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.

"VİRÜSLE BERABER YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Mayıs ayı normale dönüş adımlarını değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak. Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz.Virüsten hayatımızı geri alacağız." dedi

"HER RİSK VE AYRINTI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Normalleşme sürecinin ikinci bir koronavirüs salgınına neden olmayacak şekilde ilerleyeceğini belirten Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak. Her sektörde, her alanda Kovid-19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor. Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir."

Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Etiketler: Tevfik Özlü, Koronavirüs, Güncel, Haber

İlgili Haberler

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan’ın duyurduğu 7 ilHangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Türkiye’de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritasıTürkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran’da, LGS sınavı 20 Haziran’da yapılacakSon Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
AVM ve berberler 11 Mayıs’tan itibaren hizmet verecekAVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
4 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!4 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Bahçeli’den vatandaşlara koronayla mücadelede ’sorumluluk’ çağrısı Haberler
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Haberler››Güncel››Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:48: Danimarka'da Kovid-19 sürecinde "normal hayata geçişin" ikinci aşaması açıklandı - Haber 21:42: Darende'de Trafik Haftası etkinliği - Haber 21:37: İngiliz Büyükelçi'den Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt - Haber 21:37: Türkiye'den İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım - Haber 21:32: Kongo Cumhuriyeti IMF'den 500 milyon dolarlık acil yardım istedi - Haber 21:19: Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz - Haber 21:09: Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi - Haber 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber