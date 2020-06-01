Normalleşme sabahında İstanbul'da hareketlilik başladı

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Normalleşme sabahında İstanbul'da hareketlilik başladı
01.06.2020 07:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 07:24
Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. İstanbullular normalleşme adımlarının başladığı ilk günün sabahında işe gitmek için yollara düştü. Hem trafikte hem duraklarda yoğunluğun oluştuğu görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye'nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.

Salgınla mücadele kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinin normalleşme adımları kapsamında bugün itibariyle açılacak olmasıyla vatandaşlar, yola koyuldu. Normalleşme adımlarının olduğu ilk günün sabahında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan 65 yaş ve altı ile 18 yaş üstü vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinden itibaren işe gitmeye başladı. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı.

Salgınla mücadelede kapsamında uygulanan kısıtlama boyunca boş kalan meydanlarda ve caddelerde hareketlilik başlarken, yollar da trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Diyarbakır’da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
ABD’deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Haber
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü Haber
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü Haber
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Haberler››Güncel››Normalleşme sabahında İstanbul'da hareketlilik başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:51: İki günlük kısıtlamanın ardından İstanbul güne hareketli başladı - Haber 07:45: Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler - Haber 07:35: İzmir'de kısıtlama bitti, trafik başladı - Haber 07:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek - Haber 07:23: Alanya'da sabahın ilk ışıklarında sahile akın ettiler - Haber 23:39: Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı - Haberler