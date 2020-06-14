Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.

14.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:15
Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.
Van Gölü havzasında binlerce kişinin geçim kaynağı inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göçü sürüyor.
15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri uçar gibi aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek Erciş ilçesindeki Deli Çay ve Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde oluşturulan alanlara giden vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.
Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, nisan ayında başlayan inci kefali göçünün sorunsuz devam ettiğini söyledi.
Tedbirler kapsamında balıkların göçünü izleyemeyen ziyaretçilerin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla zorlu yolculuğa tanıklık ettiğini belirten Akkuş, şöyle konuştu:
"Yaşanan yoğunluktan anlıyoruz, insanlar inci kefali göçüne hasret kamış. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanlar inci kefalleriyle, inci kefalleri de insanlarla bir noktada buluşmuş oldu. Devletimizin yaptığı çalışmalarla beraber bugün burada binlerce insanın bir balığın etrafında toplandığını, huzurlu bir şekilde yüzlerinin güldüğünü görüyoruz. Devletimize sonsuz teşekkür ediyoruz." Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

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