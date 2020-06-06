NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK SINAV BÖYLE YAPILDI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar, normalleşme süreci ile yeniden başladı.

06.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:14
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar, normalleşme süreci ile yeniden başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yapılan ilk sınav ise 'SRC belge sınavı' oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar da normalleşme süreci ile yeniden yapılmaya başladı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana ilk olarak SRC sınavı yapıldı. İstanbul'da 3 ilçede yapılan sınavın bir merkezi de Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yük ve yolcu taşıyan şoförlerin girdiği 'SRC belge sınavı' için okula gelen adaylar hazırlanan tedbirler kapsamında sınava alındı.
İlk olarak güvenlik şeridinde sosyal mesafeye uyarak sıraya geçen adaylar okul girişinde bulunan el dezenfektanını da kullanarak tek tek sınav salonlarına alındı. Sınav salonlarında maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının ardından her sınıfta 10 kişi olacak şekilde sınav yapıldı. Sınıflarda da bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ederek adaylar sıralara yerleştirildi.
20 KİŞİLİK SINIFLARA 10 KİŞİ ALINDI
Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, normalleşme sürecindeki ilk sınav için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Daha önceden 20 kişinin alındığı sınıflara 10 kişiyi aldıklarını ifade eden Yılmaz şöyle konuştu;
'Yaklaşık 3 ay önce bırakmış olduğumuz sınavlarımızı bugün SRC sınavı ile başlatmış olduk. Bakanlığın ve bilim kurulunun bizlere göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda bir takım tedbirler almamız gerekiyordu. Bu kapsamda öncelikle emniyet şeridi oluşturduk, adayların sosyal mesafeyi koruması konusunda bir buçuk metre kuralına dikkat ettik. Tüm adaylarımıza ve tüm görevlilerimize maske dağıtımını sağladık. Maske dağıtımından sonra adaylarımızı tek tek sınav salonlarına aldık. Daha önce sınavları 20 kişilik gruplar halinde alıyorduk ama bakanlık ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda salonlarımızda 10 kişilik gruplar halinde sınavlara aldık. Salonlarımızda bir buçuk metrelik sosyal mesafeye özellikle dikkat ettik"
Sınava giren vatandaşlardan Aydın Geldi de tedbirlerin yeterli olduğunu ifade ederek, 'Sınav güzel geçti. Tedbirler gayet iyiydi herhangi bir problem gözükmüyor. Sırayla girdik, dezenfektan kullandık. İçeride maske ve kalemler vardı, gayet iyi ilgilendiler" dedi. NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK SINAV BÖYLE YAPILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bağcılar, Güncel, Haber

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