Normalleşme sürecinde maske uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda, 81 ilde başlatılan maske takma zorunluluğu İstanbul'da uygulanmaya başlandı.

22.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:54
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda, 81 ilde başlatılan maske takma zorunluluğu İstanbul'da uygulanmaya başlandı.
İstanbul Emniyetine Bağlı Polis ekipleri, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokaklarında megafonlarla vatandaşı uyardı. Bağdat Caddesi'nde ise polis ekiplerinin rutin kontroller sırasından maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunduğu görüldü.
Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak 18 Haziran'da 81 il valiliğine talimat gönderen İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesileceğini belirlemişti. Normalleşme sürecinde maske uygulaması

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Haber

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