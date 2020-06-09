Normalleşme sürecinde vatandaşlar oynayarak moral buldu

Zonguldak'ta korona virüsden bunalan vatandaşlar kent merkezinde oynayarak moral buldu.

Normalleşme sürecinde vatandaşlar oynayarak moral buldu
09.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:23
Zonguldak'ta korona virüsden bunalan vatandaşlar kent merkezinde oynayarak moral buldu.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye göstermesiyle birlikte vatandaşlar kendileri sokaklara attı. Yeni normalleşme düzeyinde vatandaşlar sıcak havanın tadını oynayarak geçirdi. Romanlarında müzik çalarak destek verdiği müzik ziyafetinde vatandaşlar doyasıya eğlenerek moral buldu. Öte yandan müzik ziyafetinin sonunda romanlar vatandaşlardan para toplayarak kendilerine gelir sağladı.

Bayram Yılmaz, "Bu çocuklar Zonguldak'ın en temiz çocuklarından biri bu arkadaşların geliri sokaklarda çalıp 3-5 para kazanıp evlerine bakıyorlar. Belediye Başkanımızdan, emniyet müdürümüzden bu arkadaşlar sahip çıkıp bunlar bir yer göstermelerini rica ediyoruz. Burada biz eğlendik, halk eğlendi. Herkes bunaldı. Bir nebze olsun vatandaşlar eğlendi. Burada bu arkadaşlarımıza bir yer gösterilse vatandaşlarımız en azından eğlenir"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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