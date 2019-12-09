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Normandiya Dörtlüsü 3 yıl aradan sonra toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Normandiya Dörtlüsü toplandı.

09.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:44Normandiya Dörtlüsü 3 yıl aradan sonra toplandı

'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Dörtlüsü toplandı.

Normandiya Dörtlüsü Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te toplandı. Zirvenin gündem maddesinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna birlikleri ve Rusya yanlıları arasındaki çatışmalar olarak belirlendi. Zirve, Fransa Cumhurbaşkanı resmi adresi olan Elysee Sarayı'nda gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Normandiya Dörtlüsü vesilesiyle ilk kez bir araya geldi. İki lider, daha önce sadece telefonla görüşmüştü. 3 yıl aradan sonra toplanan zirvede, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlıları arasındaki çatışmaların ele alındığı öğrenildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, çatışmalar sonucunda bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti.



Normandiya, Ukrayna, Fransa, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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