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Nörobilim Kongresi'nde "kadın ve erkek beyni" konuşuldu

Sinir Bilimci Prof. Dr. Sinan Canan, kadın ve erkek beyninin nasıl çalıştığına ilişkin, "Temel düzeyde hiçbir farkımız yok. Fakat işleyiş ve yapıdaki küçük farklılıklar davranışsal olarak büyük farklılıklar ortaya çıkarabiliyor.

24.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:32 Nörobilim Kongresi'nde
Sinir Bilimci Prof. Dr. Sinan Canan, kadın ve erkek beyninin nasıl çalıştığına ilişkin, "Temel düzeyde hiçbir farkımız yok. Fakat işleyiş ve yapıdaki küçük farklılıklar davranışsal olarak büyük farklılıklar ortaya çıkarabiliyor. Günlük yaşantıda kadınların yürümesinden konuşmasına kadar erkeklerden farklı olduğunu biliriz." ifadelerini kullandı.
Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'nin orijinal araştırmaları, bilimsel derlemeleri, yorumları ve mektupları yayınladığı dergisinde yer alan bir çalışmada beyinlerin kadın ve erkek olarak ayrılmasının mümkün olup olmadığı araştırıldı. Araştırmada beyinler detaylı olarak tarandı fakat kadına veya erkeğe has bir beyin bölümüyle karşılaşılmadı.
Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi'nde kadın ve erkek beyninin nasıl çalıştığına, aralarında fark olup olmadığına dair bilgilendirmede bulunan Sinir Bilimci Prof. Dr. Sinan Canan, "Temel düzeyde hiçbir farkımız yok. Fakat işleyiş ve yapıdaki küçük farklılıklar davranışsal olarak büyük farklılıklar ortaya çıkarabiliyor. Günlük yaşantıda kadınların yürümesinden konuşmasına kadar erkeklerden farklı olduğunu biliriz." ifadelerini kullandı.
"Evrimsel hikayenin anlaşılması sorunu çözecek"
Prof. Dr. Canan, davranışların hem öğrenilmiş bir tarafı olduğunu hem de beyin yapısından gelen bazı farklılıkların bulunduğunu aktararak, "Beyin yapısına bakıldığında farklılıklar hemen görülecek cinsten değildir, çünkü bunlar çok küçük farklardır. Esas olan davranışlar üzerine yansıyan farklılıkları tartışmak." değerlendirmesinde bulundu.
Canan, şunları kaydetti:
"Bunun için beynin anatomisini, kimyasını ölçmeyi bırakıp işin evrimsel hikayesine bakmamız gerekiyor. İnsanın evrimsel hikayesi çok iyi bilinmiyor. Bu anlaşılmayınca da bizler 'kadın-erkek eşit midir? Kim üstündür?' diye tartışıyoruz. Dolayısıyla evrimsel sürecin anlaşılması bu sorunu çözecektir."
Kadın ve erkek zihninin eşit olmadığını belirten Canan, "Tabiatta eşit olan hiçbir şey yoktur. Yarattığımız medeniyet içerisinde roller insanı tanımadan paylaştırılan rollerdir. O yüzden bir sürü sorun yaşıyoruz. Kadın ve erkek eşit değildir, birbirinin tamamlayıcısı iki cinstir. Milyonlarca yıldır birlikte yaşamanın yolunu bulmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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