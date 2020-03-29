Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu
Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak
29.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:14
Norveç , Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu.
Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak.
Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Norveç, Dünya