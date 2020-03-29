Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu

Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak

29.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:14
Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu
Norveç , Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu.

Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Norveç, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
Fransa’dan salgın uyarısı: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Haberler
Fransa'dan salgın uyarısı: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İtalya’da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Haberler
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
ABD’li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haberler
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu Haberler
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu
Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü

Son Dakika Dünya Haberleri

11:50: Yasağa uyan İstanbullular evde kaldı...Mega kentte köprü, sahil ve caddeler boş kaldı - Haberler 11:50: Kalaycı Yakup Usta bakırı 40 yıldır sevgiyle parlatıyor - Haberler 11:47: Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Haberler 11:45: Gaziantep hayalet kente döndü - Haberler 11:44: Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok