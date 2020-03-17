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Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi.

Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi.

17.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:41
Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi.
Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi. Organizasyon 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Futbol Federasyonu, Avrupa, Spor

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