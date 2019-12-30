Haberler » Güncel » Norveç hükümetinden İdlib'de çatışmaların durdurulması açıklaması - Haber

Norveç hükümetinden İdlib'de çatışmaların durdurulması açıklaması

Norveç hükümeti, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

30.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:16 Norveç hükümetinden İdlib'de çatışmaların durdurulması açıklaması
Norveç hükümeti, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Norveç hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulması istendi.
İdlib'de son iki haftada şiddetin arttığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Suriye'deki nüfusun güvenliği konusunda derin endişelerimiz var. Tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için çatışmayı durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan tepki
Norveç hükümetinin açıklamasına, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan tepki geldi.
Çorman, Facebook hesabından, Norveç'ten nihayet İdlib konusunda tepki geldiğine işaret ederek, "Nihayet İdlib konusunda Norveç'ten bir ses duyduk! Norveç basınının İdlib'deki trajediyi maalesef görmezden gelmeyi seçtiğini gözlemliyoruz. Bu tutumu ekim ayında Barış Pınarı operasyonumuza verdikleri aceleci, taraflı, haksız ve yanlış tepkiyle de karşılaştırıyoruz tabii ki." ifadesini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
23:41   Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Haber
23:38   Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Haber
23:38   Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Haber
23:38   Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
30.12.2019 23:47:07