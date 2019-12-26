Norveç'in eski prensi intihar etti

Norveç Prensesi Martha Loise'in eski eşi Ari Behn'in 47 yaşında intihar ettiği açıklandı. Aynı zamanda yazar olan Behn, Prenses Martha ile 2002 yılında evlenmişti. Üç çocuğu olan çift iki yıl önce ayrılmıştı.

Kraliyet'ten yapılan açıklamaya göre; Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja, Ari Behn'in uzun yıllar Kraliyet'in önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Açıklamada "Kral ve Kraliçe, onun (Ari Behn) sıcak ve iyi hatıraları bizimle olacak" ifadelerine yer verdi.

2 YIL ÖNCE AYRILDILAR

Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. O dönemde Prenses Martha, "Çocuklarımızın hak ettiği güvenli limanı artık yaratamadığımız için suçluluk duyuyoruz" açıklaması yapmıştı.

TACİZ İDDİALARI

Aralık 2017'de Ari Benh, Hollywood yıldızı Kevin Spacey tarafından bir Nobel Barış Ödülü konseri sonrası tacize uğradığını öne sürmüştü. O günlerde benzer iddialarla başı dertte olan Spacey ise Behn'in suçlamasına yanıt vermemişti.