06.06.2019 12:53
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Norveç kürk çiftliklerini yasaklamaya hazırlanıyor

Norveç kürk çiftliklerini yasaklamaya hazırlanıyor

Haziran ayı içerisinde Norveç parlamentosundan geçmesi beklenen bir yasa yeni kürk çiftliği açılmasını yasaklayacak ve varolanlar da 2025'e yılına kadar kapatılacak. Yasa ülkede kürk ticareti yapan 200'den fazla çiftliği etkileyecek.

Norveç ülkedeki tüm kürk çiftliklerini kapatmaya hazırlanıyor. Haziran ayı içerisinde Norveç parlamentosundan geçmesi beklenen bir yasa ülkede yeni kürk çiftliği açılmasını yasaklayacak ve mevcut olanlar da 2025 yılına kadar kapatılacak. Yasa ülkede kürk ticareti yapan 200'den fazla çiftliği etkileyecek.

Kürk, hayvan çiftliklerinde sadece bir yan ürün ancak yüksek kar marjı nedeniyle pek çok çiftliğin kürk ve deri ticareti yapmadan hayatta kalması mümkün olmuyor
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Kaynak: Euronews.com
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